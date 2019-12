Beim Löschen eines Garagenbrandes ist in Isny (Landkreis Ravensburg) ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Mittwoch zunächst eine Garage in Brand. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die größere Garage samt Holzanbau in Flammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das dahinterliegende Schul- und Wohngebäude. 14 Bewohner mussten vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer breitete sich auf das Dach einer angrenzenden Kirche aus. Dieses musste zum Löschen von Glutnestern zur Hälfte geöffnet werden. In der ausgebrannten Garage waren mehrere Motorräder, ein Kleintraktor sowie viele Fahrräder. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bisher nicht. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro.