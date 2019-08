Ein Feuer in einer Winzergenossenschaft hat in Oberkirch (Ortenaukreis) einen Sachschaden von ungefähr 50 000 Euro verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilte, musste die Feuerwehr am Mittwochabend das Dach abdecken, um die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache gilt ein defekter Kompressor.