In Wasserburg bei Lindau ist am Donnerstag um 9 Uhr morgens ein Feuer in einer Werft ausgebrochen. Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei waren im Einsatz. Der Schaden belaufe sich der Polizei zufolge auf eine Summe von mehreren Millionen Euro, da mehrere Boote abgebrannt seien. Der Schaden an der Halle wurde bisher noch nicht geschätzt.

Die Brandursache konnte nicht geklärt werden.