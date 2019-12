Mit einem Horrorbrand hatten die Feuerwehren in der Nacht auf Donnerstag in Traunreut, einer Gemeinde im Kreis Traunstein, zu kämpfen. Am späten Mittwochabend ging ein Notruf bei der Zentrale ein. Als die Feuerwehren zu einem brennenden Wohnhaus anrückten, waren noch Hilferufe aus den Flammen zu hören. Das berichtete das Traunsteiner Tagblatt.

Traunreuter Ehepaar in den Flammen

Etwa 100 Einsatzkräfte seien zur Hilfe gekommen, als bereits das Obergeschoss in Vollbrand stand. Um erste Rettungskräfte in das Haus zu schicken, habe man das Feuer zunächst unter Kontrolle bringen müssen. Bis das Feuer weit genug eingedämmt war, habe es bereits einen Toten gegeben, der aus den Flammen geborgen wurde. Eine Frau sei außerdem schwerst verletzt aus dem brennenden Haus gerettet worden. Bei den beiden Personen handele es sich Medienberichten zufolge um das Bewohner-Ehepaar aus Traunreut.

Löscharbeiten in Traunreut dauern bis tief in die Nacht an

Die weiteren Löscharbeiten sollen sich bis tief in die Nacht gezogen haben. Besonders schwierig sei es gewesen, in den Dachstuhl zu gelangen, um das Hausdach zu löschen, da dort Fotovoltaikanlagen angebracht waren. Den Feuerwehren aus Traunreut, Stein/Traun, Traunwalchen, Pierling und Trostberg sei es trotzdem gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus zu verhindern. Bei den Löscharbeiten zogen sich allerdings zwei Feuerwehrleute leichte Verletzungen zu.

Brand in Ebersberg: Waldmuseum in Flammen

In Bayern hat es am Mittwochabend einen weiteren Brand gegeben: Im Waldmuseum Ebersberg. Das Feuer verursachte einen Schaden über mehrere Hunderttausend Euro.