Bei einem Brand in einer Stuttgarter Tiefgarage ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Die genaue Summe stehe noch nicht fest, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das Feuer war am frühen Morgen in der Garage ausgebrochen und zerstörte drei Autos und zwei Motorräder. Der Rauch und die Hitze beschädigten zudem mehrere andere Fahrzeuge und das Gebäude. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei