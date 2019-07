Ein Mann ist in Pforzheim bei einem nächtlichen Wohnhausbrand gestorben. Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr zu einer Doppelhaushälfte im Stadtteil Büchenbronn gerufen, die bereits in voller Ausdehnung brannte, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nach Angaben der Feuerwehr waren bereits zehn Minuten nach dem Notruf einer Nachbarin die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Diese bargen den Mann wenig später aus seiner Wohnung. Eine Reanimation blieb aber erfolglos. Der Mann sei vermutlich an einer Rauchvergiftung gestorben.

Feuerwehr stundenlang in Pforzheim im Einsatz

Feuerwehrleute löschten die Flammen nach einigen Stunden. Insgesamt waren 89 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Roten Kreuzes vor Ort. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

