Stuttgart Brand in Mehrfamilienhaus: 25 Menschen evakuiert

Brand in Mehrfamilienhaus: 25 Menschen evakuiert

Stuttgart / DPA

Nach einem Brand im Dachgeschoss eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses in Stuttgart sind insgesamt 25 Menschen vorübergehend in Sicherheit gebracht worden. Die Ursache für das Feuer ist nach Mitteilung der Polizei vom Sonntag unbekannt, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 000 Euro.

Ein Hausbewohner hatte am späten Samstagabend Brandgeruch und Rauch wahrgenommen und dann die Feuerwehr alarmiert. Aus dem Gebäude wurden 15 Bewohner in Sicherheit gebracht, aus den vom Rauch betroffenen Nachbargebäuden nochmals zehn weitere Menschen. Die meisten durften später wieder in ihre Wohnungen zurück, einige kamen noch bei Bekannten unter. Ihre Wohnungen waren wegen der Löschwasserschäden vorübergehend nicht bewohnbar.

PM