Drei Mehrfamilienhäuser sind bei einem Brand in Eppingen (Kreis Heilbronn) in Flammen aufgegangen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Verletzt wurde niemand. Rettungskräfte brachten alle 28 Bewohner des Gebäudekomplexes am frühen Freitagmorgen in Sicherheit. Sie wurden in einem Feuerwehrgerätehaus betreut. 100 Einsatzkräfte löschten das Feuer. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.