Remshalden Brand in mehreren Gewächshäusern

Remshalden / DPA

In mehreren Gewächshäusern einer Gärtnerei in Remshalden ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand im Ortsteil Geradstetten war am Mittwochmorgen bei der Feuerwehr gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Die Gewächshäuser grenzen direkt aneinander. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Komplex fast vollständig in Flammen. Vor allem die Pflanzen im Inneren brannten stark. Die Feuerwehrleute konnten den Brand zügig löschen und ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Insgesamt waren neun Fahrzeuge und 78 Einsatzkräfte vor Ort. Am Morgen liefen die Nachlöscharbeiten. Verletzte gab es keine. Schadenshöhe und Brandursache waren noch unklar.

Pressemitteilung