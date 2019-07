Wegen eines Feuers in einem Mannheimer Hochhaus am Montag sind 70 Einsatzkräfte ausgerückt. Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung behandelt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Rauch hatte sich vermutlich nach einem Brand im Müllabwurfschacht in dem Gebäude mit 550 Bewohnern ausgebreitet. Mehrere Menschen hatten Rauch gemeldet. Das Gebäude wurde nicht evakuiert. Die Feuerwehr war am Vormittag mit dem Löschen beschäftigt sowie mit der Kontrolle der verrauchten Wohnungen.

PM