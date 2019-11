In der Memminger Straße in Kammlach hat der technischer Defekt eines Baggers den Brand einer Gewerbehalle ausgelöst. Am Vormittag stand die Halle im Interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Stetten und Mindelheim völlig in Flammen. Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, sei der Baggerfahrer in der Halle gewesen, als das Feuer ausbrach. Der Mann habe noch erfolglos versucht, den Bagger aus der Halle zu fahren, um den Brand zu verhindern. Laut Polizei erlitt der Mann leichte Verletzungen.