Eppingen Brand in Eppingen: Drei Bewohner und Feuerwehrmann verletzt

Eppingen / DPA

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Eppingen (Kreis Heilbronn) sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer sei in der Küche der Dachgeschosswohnung ausgebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die drei Bewohner der Wohnung erlitten demnach eine Rauchgasvergiftung. Rettungswagen brachten die 48-Jährige und ihre 17 und 22 Jahre alten Kinder in eine Klinik. Bei den Löscharbeiten am Samstagmorgen verletzte sich zudem ein Feuerwehrmann am Fuß.

Die neun weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben den Angaben zufolge unverletzt und konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Das Dachgeschoss und das erste Obergeschoss sind nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache könnte demnach ein Defekt in der Küche gewesen sein. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100 000 Euro.

Mitteilung der Polizei