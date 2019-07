Bei einem Brand auf einem Recyclinghof in München kämpfen mehr als 100 Einsatzkräfte gegen das Feuer. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

In einem Recyclinghof in München ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte bekämpften unter schwerem Atemschutz den immer wieder aufflammenden Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Bewohner der Stadtteile Aubing, Langwied, Allach, Untermenzing, Obermenzing, Pasing und Pipping werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben eines Sprechers ist die Feuerwehr mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort.

