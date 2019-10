Im Christophorus-Schulzentrum in Berchtesgaden ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe das Gebäude der Grund- und Mittelschule erfasst, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Die Einsatzkräfte gehen derzeit von einem Millionenschaden aus. Menschen seien durch das Feuer nicht verletzt worden, hieß es. Internatsschüler seien in anderen Teilen des Gebäudekomplexes untergebracht. Der Brand war in der Nacht um 2.40 Uhr gemeldet worden, am Morgen waren die Löscharbeiten noch im Gange. Über die Ursache war zunächst nichts bekannt.