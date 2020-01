Für einen Senior kam am Freitagvormittag jede Hilfe zu spät: Bei einem Brand in einer Wohnung in Billafingen bei Owingen (Bodenseekreis) ist ein 73 Jahre alter Mann gestorben. Seine 83 Jahre alte Ehefrau konnte sich über einen Balkon in Sicherheit bringen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie erlitt Brandverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren Owingen und Überlingen waren mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Zudem befanden sich vom DRK der Rettungsdienst und eine Schnelleinsatzgruppe im Einsatz. Die Ursache des Feuers und die Höhe des Schadenswaren waren zunächst unbekannt.