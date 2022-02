Auf einer Mittelmeer-Fähre ist am frühen Freitagmorgen, 18.02.2022, ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Großbrand auf der Autofähre vor der griechischen Ferieninsel Korfu sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Die unter italienischer Flagge fahrende „Euroferry Olympia“ war nach Angaben der Küstenwache auf der Route Igoumenitsa-Brindisi unterwegs, als gegen 04.30 Uhr plötzlich das Feuer ausbrach.

Elf Menschen werden nach dem Brand auf der Fähre vermisst

auf der Was ist auf der Autofähre vor Korfu passiert?

Was ist bisher bekannt zu dem Feuer und der Brandursache?

Brand auf Fähre vor Griechenland: Elf Menschen vermisst

Nach dem Ausbruch eines Feuers auf einer Mittelmeer-Fähre vor der Küste Korfus werden elf Menschen noch vermisst. Das teilte die griechische Küstenwache am Freitag inmitten der Bemühungen mit, zwei auf der Fähre festsitzende Menschen zu retten, die telefonisch um Hilfe gerufen hatten. Den Angaben zufolge wurden 278 Menschen von dem Schiff gerettet.

Dass unter den Geretteten auch ein Migrant war, der nicht offiziell auf der Fähre eingecheckt hatte, nährte die Sorge, dass in Wirklichkeit noch mehr Menschen noch nicht gerettet sein können. Schließlich kommt es immer wieder vor, dass sich Migranten auf Fähren von Griechenland nach Italien schleichen und als blinde Passagiere mitfahren.

Feuer bricht auf italienischer Fähre aus am 18.02.2022

Die „Euroferry Olympia“ war laut Küstenwache mit 237 Passagieren und 51 Besatzungsmitgliedern an Bord auf der Route Igoumenitsa-Brindisi unterwegs, als gegen 04.30 Uhr (Ortszeit; 03.30 Uhr MEZ) plötzlich das Feuer ausbrach. Auf im Fernsehen verbreiteten Bildern war zu sehen, dass das 1995 erbaute Schiff der italienischen Reederei Grimaldi komplett in Flammen stand.

Mehrere Verletzte durch Brand auf einer Fähre vor Korfu

Rettungskräften zufolge gab es drei Verletzte: ein Besatzungsmitglied mit Atemproblemen und zwei Passagiere, die mit leichten Verletzungen auf Korfu vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Gouverneurin der Ionischen Inseln, Rodi Kratsa, sagte zunächst im Fernsehsender ERT, alle Passagiere seien "sicher" auf Rettungsbooten nach Korfu gebracht worden. Später teilte jedoch eine Sprecherin der griechischen Küstenwache mit, zwei Fahrer, die sich in dem Fahrzeugen vorbehaltenen Laderaum befanden, hätten per Telefon um Hilfe gerufen. Zu ihrer Rettung wurde ein Hubschrauber losgeschickt. Die Löscharbeiten dauerten derweil an.

An dem Rettungseinsatz beteiligt waren italienische und griechische Patrouillenboote und Schlepper der Küstenwache sowie Feuerwehrleute aus Korfu. Auch eine Fregatte und zwei Hubschrauber der griechischen Marine sowie Fischerboote kamen zu Hilfe.

Ist die Brandursache auf der Fähre vor Griechenland bekannt?

Die Brandursache war zunächst unklar. Möglicherweise sei das Feuer von einem auf der Fähre abgestellten Lastwagen ausgegangen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Besatzung.

Am Bord einer Autofähre ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden evakuiert.

© Foto: STAMATIS KATAPODISA/AFP

Fähren-Unglück zwischen Griechenland und Italien 2014

Zwischen der griechischen Westküste und der italienischen Adria gibt es einen regen Fährverkehr. Vor der Adriaküste hatte sich im Dezember 2014 ein Brand an einer zwischen Patras und Ancona verkehrenden Fähre ereignet. Bei dem Unglück starben 13 Menschen, darunter neun Passagiere.