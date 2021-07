Auf der italienischen Urlaubsinsel Sardinien wüten Brände

Feuer wütet auf Sardinien: Rund 1200 Menschen hätten am Sonntag ihre Häuser in der Provinz Oristano im Westen der Insel verlassen müssen, berichtete der Sender Rai News. Auch verängstigte Touristen müssten aus dem Küstenort Porto Alabe vor dem Waldbrand fliehen. „Es ist eine beispiellose Katastrophe“, sagte der Gouverneur der Insel, Christian Solinas. Rund 20.000 Hektar seien schon in Flammen aufgegangen.

Evakuierung: Wald und Felder durch Brand auf Sardinien zerstört

Rund 400 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, berichteten italienische Medien. Betroffen waren von der Evakuierung unter anderem Einwohner des Ortes Cuglieri. Einige Anwohner hätten am Morgen zurückkehren können, als sich die Lage leicht besserte, hieß es. Das „enorme Feuer“ zerstöre seit Samstag die Felder in der Region, schrieb die Zeitung „Nuova Sardegna“.

Ausbreitung des Brandes auf Sardinien möglich: Gefahr „extrem“

Die Einsatzkräfte befürchten eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Gebiete, wenn der Nordwind Mistral einsetzt. Die Katastrophenschutzbehörde teilte mit, die Gefahr sei weiterhin "extrem" groß.

Italiens Außenminister Luigi Di Maio bat im Onlinedienst Facebook um Hilfe aus anderen europäischen Staaten bei der Brandbekämpfung. Frankreich und Griechenland entsandten je zwei Löschflugzeuge, die im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzverfahrens die italienischen Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten unterstützen.

Brand auf Sardinien – Feuer wüten auf der Insel bei Oristano

Sieben Löschflugzeuge, 13 Hubschrauber und 7500 Helfer waren am Montag im Einsatz, um die Brände in der Provinz Oristano einzudämmen. und unter anderem bei den Evakuierungen zu helfen. Laut Rai News musste unter anderem eine Pflegeeinrichtung evakuiert werden. Zudem konnten zahlreiche Landwirte ihre Ziegen, Schafe und Esel nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. IDas Feuer ist bei Oristano, in Montiferru, ausgebrochen. Durch den Wind und die trockene Hitze breiteten sich die Flammen rasend schnell über die Insel aus – auch zum Touristenziel Porto Alba an der Küste.

Feuerwehr: Einsatzkräfte versuchen den Brand auf Sardinien zu löschen

Medienberichten zufolge kämpfen rund 7500 Einsatzkräfte auf Sardinien gegen die Flammen. Auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken sind Bilder und Videos des Feuers im Umlauf:

