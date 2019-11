Bei einer Verpuffung auf dem Gelände des Energieversorgers EnBW in Heilbronn ist ein Mensch verletzt worden. Der Vorfall habe sich am Samstag bei Schweißarbeiten an einem Kamin ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Eine Person habe Gase eingeatmet und Verbrennungen im Gesicht erlitten. Durch den Kamin werden nach Angaben des Sprechers normalerweise Verbrennungsgase ausgeleitet. Er sei aber nicht in Betrieb gewesen. Der Brand sei sofort eingedämmt worden. Polizei und Feuerwehr waren am Nachmittag noch am Ort des Geschehens. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.