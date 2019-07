Tausenden tote Tiere und ein Schaden in Millionenhöhe sind die Folge eines Brandes auf einem Bauernhof in der Nähe von Heilbronn. Das Feuer tötete etwa 5000 Puten. Ein Stall und eine Lagerhalle in Kirchardt seien bei dem Feuer in der Nacht zum Dienstag völlig zerstört worden, teilte die Polizei mit. Der Schaden liege zwischen dreieinhalb und vier Millionen Euro.

Flammen gehen auf benachbarte Lagerhalle über

Insgesamt waren 145 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie konnten nicht verhindern, dass die Flammen auf einen weiteren Putenstall übergingen. Für die Löscharbeiten sei eine mehr als zwei Kilometer lange Wasserleitung gelegt worden. In der zerstörten Halle lagerten den Angaben nach etwa 500 Tonnen Weizen, 30 Tonnen Futter sowie 200 Ballen Stroh. Bis auf einzelne Glutnester war das Feuer am Morgen gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar.

Das könnte dich auch interessieren:

Stellenabbau bei Schuler Schuler baut 500 Stellen ab - Neumaschinen-Produktion in Göppingen wird geschlossen Der Pressenhersteller Schuler baut 500 Arbeitsplätze ab – knapp 300 davon in Göppingen. Der Konzern reagiert damit auf den schwächelnden Automobilmarkt.