Neuinfektionen oder der Inzidenz. Wie die „Bild“ aus einem offenbar internen Papier berichtet, arbeitet die Bundesregierung an möglichen Szenarien des Vorgehens in den nächsten Wochen. Die Ziele sind klar: Die Zahl der Neuinfektionen und damit die Inzidenz drücken und das Gesundheitssystem und insbesondere die Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen seit Wochen an – zuletzt wurden in dramatisch hohem Tempo immer neue Rekordwerte erreicht, egal ob bei denoder der. Wie die „Bild“ aus einem offenbar internen Papier berichtet, arbeitet diean möglichen Szenarien des Vorgehens in den nächsten Wochen. Die Ziele sind klar: Die Zahl der Neuinfektionen und damit die Inzidenz drücken und das Gesundheitssystem und insbesondere die Krankenhäuser und ihre Intensivstationen nicht noch weiter zu belasten. Dem Bild-Bericht nach sollen die erdachten Szenarien der Vermeidung eines Lockdowns dienen.

Thüringen von aktuell 19 Prozent auf 70 Prozent am 7. Dezember ansteigen – wenn das Infektionsgeschehen gleich bleibt. Zur Untermauerung der unbedingten Notwendigkeit angepasster Regeln und Maßnahmen sind in dem Papier aktuelle Prognosen zur weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland aufgeführt. Demnach würde der Anteil von Corona-Infizierten an den Intensivpatienten etwa invon aktuell 19 Prozent auf 70 Prozent am 7. Dezember ansteigen – wenn das Infektionsgeschehen gleich bleibt.

Auch für andere Bundesländer sieht der Krisenstab schwarz: In Bayern werden am 7. Dezember mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Intensivpatienten Corona-Infizierte sein, heißt es im Dokument. Aktuell sind es nicht einmal ein Drittel (18 Prozent).

Lockdown für Ungeimpfte. Welche Regeln für Ungeimpfte in Deutschland aktuell gelten, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Den Informationen der „Bild“ zufolge ist eine der Strategien die Erhöhung des Impftempos. Um das anzukurbeln, soll Österreich im Papier als Vorbild präsentiert worden sein, ist dem Bild-Bericht zu entnehmen. Die dahinterliegende Rechnung: Je mehr Einschränkungen dort in Kraft traten, desto stärker stieg die Zahl der Erstimpfungen: zuerst 3G am Arbeitsplatz, dann 2G im öffentlichen Leben, jetzt der

Frankreich, Italien und Deutschland selbst werden im Dokument als Beispiele genannt, wie die Zahl der Erstimpfungen durch Einschränkungen wie die 3G-Regel zumindest kurzfristig wieder gesteigert werden kann.



Auch Frankreich, Italien und Deutschland selbst werden im Dokument als Beispiele genannt, wie die Zahl der Erstimpfungen durch Einschränkungen wie die 3G-Regel zumindest kurzfristig wieder gesteigert werden kann.

Dem Bericht nach greift der Entwurf auch auf Punkte eines Positionspapiers mehrerer Virologen zurück, das kürzlich veröffentlicht wurde. Eine Booster-Offensive, bei der pro Woche 5,6 Millionen Menschen (was sieben Prozent der Bevölkerung entspricht) geimpft werden müssten, um bis Weihnachten eine Booster-Quote von 50 Prozent zu erreichen. Die von den Wissenschaftlern vertretene Rechnung: Dann würde kein Lockdown nötig werden, sondern die bisherigen Maßnahmen ausreichen. Die Virologen gehen in ihrem Papier allerdings auch davon aus, dass die Impfstrategie generell angepasst werden müsse, um schneller voranzukommen. Wie schnell eine Booster-Offensive tatsächlich kommen könnte, ist allerdings der „Bild“ zufolge fraglich: Aktuell würden pro Woche nur 1,8 Millionen Impfungen verabreicht – was weniger als ein Drittel der nötigen Menge wäre.

Sollte keine der vorgenannten Maßnahmen greifen, sieht das Papier des Bundes offenbar einen „kurzen, harte Lockdown“ mit Kontaktbeschränkungen, Homeoffice-Pflicht, Geschäfts- und Restaurantschließungen vor, wie die „Bild“ zitiert. Ob diese Regelung für alle oder nur für Ungeimpfte gelten soll, geht aus dem Bericht nicht hervor.