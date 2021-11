Booster-Impfung gegen das Gesundheitsminister der Länder nach zweitägigen Beratungen darauf verständigt, dass es Auffrischungsimpfungen für alle geben solle, deren zweite Die Forderungen der Politik nach einer flächendeckendengegen das Coronavirus werden zahlreicher. Am Freitag, 5.11., hatten sich dienach zweitägigen Beratungen darauf verständigt, dass esgeben solle, deren zweite Corona-Impfung länger als sechs Monate her ist. „Boostern sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme“, hatte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesagt.

Wer bekommt in Baden-Württemberg eine dritte Corona-Impfung?

eine Wo kann man sich impfen lassen?

kann man sich impfen lassen? Was muss man dafür mitbringen?

Booster-Imfpung BW: Wer kann sich in Baden-Württemberg ein drittes Mal impfen lassen?

Bereits seit dem 1. September 2021 können sich Menschen in Baden-Württemberg eine dritte Impfdosis geben lassen - zunächst galt dies aber ausschließlich für vulnerable Gruppen. Zu dieser Gruppe zählte die Landesregierung:

Menschen über 80 Jahren

Personen, die in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder dort leben

Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder dort leben Pflegebedürftige , die zuhause gepflegt werden

, die zuhause gepflegt werden Personen mit einer angeborenen oder erworbenen Immunschwäche oder unter immunsuppressiver Therapie

Menschen ab 60 Jahren erweitert. Jetzt wurde auch diese Altersgrenze gestrichen: Aktuell können sich all jene Personen, deren letzte Corona-Impfung länger als sechs Monate zurückliegt, eine Auffrischungsimpfung geben lassen. Diese Entscheidung wurde aufgrund der stetig und drastisch Mitte September wurde die Gruppe, die sich in Baden-Württemberg ein drittes Mal gegen Corona impfen lassen kann, umerweitert. Jetzt wurde auch diese Altersgrenze gestrichen:können sich all jene Personen, deren letzte Corona-Impfungzurückliegt, eine Auffrischungsimpfung geben lassen. Diese Entscheidung wurde aufgrund der stetig und drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen getroffen.

Booster-Impfung für alle - und was gilt für Corona-Genesene?

Darüber hinaus können sich jene Menschen eine „Booster-Impfung“ verabreichen lassen, welche zuvor mit den Vektorviren-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson&Johnson geimpft worden waren, bei letzterem bereits nach vier Wochen, bei zweimaliger Impfung mit AstraZeneca muss ebenfalls sechs Monate bis zum Booster gewartet werden. Auch bei Menschen, die einen positiven PCR-Test und Symptome hatten, gilt, dass sie sich erst nach sechs Monaten impfen lassen sollten. Wer keine Symptome hatte, sollte vier Wochen nach der Infektion einen PCR-Test durchführen. Ist dieser negativ, kann eine Impfung vorgenommen werden, allerdings nur eine Dosis.

3. Impfung gegen Corona: Wo kann ich in BW die Boosterimpfung erhalten?

In Baden-Württemberg finden Auffrischungsimpfungen ausschließlich mit mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna statt. Seit dem 30. September 2021 sind die Impfzentren in Baden-Württemberg geschlossen. Deswegen gibt es nun andere Wege, sich - auch ein drittes Mal - Impfen zu lassen. Hausärztinnen und Hausärzte bieten die Booster-Impfung an. Bei ihnen kann wie gewohnt ein Termin bei der Praxis direkt ausgemacht werden. Die Praxen sollen fortan hauptsächlich die Impfungen durchführen.

Für eine Übergangszeit von drei Monaten gibt es 30 mobile Impfteams in Baden-Württemberg, die die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte unterstützen sollen. Fehlen Impfkapazitäten einer Hausarztpraxis, sodass Pflegeheimen und Altersheimen nicht versorgt werden können, können diese mobilen Impfteams angefordert werden.

„Vor-Ort-Impfaktionen“ in Baden-Württemberg durch. Wo genau sich die Impfaktionen oder auch die Impfbusse aktuell befinden, zu welchen Zeiten Impfungen stattfinden und welcher Impfstoff wo vorhanden ist, könnt ihr in der Liste und Karte „Impfaktionen“ auf der Diese mobilen Impfteams führen auch sogenanntein Baden-Württemberg durch. Wo genau sich die Impfaktionen oder auch die Impfbusse aktuell befinden, zu welchen Zeiten Impfungen stattfinden und welcher Impfstoff wo vorhanden ist, könnt ihr in der Liste und Karte „Impfaktionen“ auf der Website des Landes „dranbleiben-bw“ unter Impfmöglichkeiten nachlesen.

Booster-Impfung BW: Was muss ich für die dritte Impfung dabei haben?

Folgende Unterlagen müssen für eine dritte Impfung vorgelegt werden: