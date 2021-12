In Baden-Württemberg tritt am 4. Dezember eine neue Corona-Verordnung in Kraft

Baden-Württemberg geht den Sonderweg und führt weitere Verschärfungen der bisherigen Corona-Regeln ein. So sollen unter anderem Weihnachtsmärkte geschlossen sowie Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen aufgrund der hohen Infektionslage im Land deutlich stärker eingeschränkt werden. Die im Land bereits gültigen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte - ein Haushalt plus eine weitere Person - bleiben bestehen.

Booster-Impfung und 2G+: Kein Test mehr notwendig

Mit der neuen Corona-Verordnung entfällt in Baden-Württemberg bei der 2G-plus-Regelung die Testpflicht für Geboosterte – also für alle Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung gegen Corona erhalten haben. Das teilte der Amtschef des Sozial- und Gesundheitsministeriums, Professor Uwe Lahl, am Freitag (3. Dezember) mit: „Personen, die bereits geboostert sind, müssen überall dort, wo die 2G-plus-Regel gilt, keinen aktuellen negativen Corona-Test mehr vorlegen – also zum Beispiel in Gaststätten, im Zoo oder bei Freizeit- und Kulturveranstaltungen.“ Damit wolle man den hohen Schutz vor Infektionen berücksichtigen, den Menschen nach drei Impfungen hätten.

Erleichterung für Geboosterte: Ab wann gilt die Booster-Impfung?

Baden-Württemberg hat diesbezüglich noch nichts ausdrückliches gesagt. In Niedersachsen jedoch wurde festgelegt, dass die Erleichterung für Geboosterte ab dem Zeitpunkt der Impfung gilt. Das heißt, wer zum dritten Mal gegen Corona geimpft ist, muss nicht wie nach der Zweitimpfung noch 14 Tage warten, bis diese zählt. Der Nachweis über die dritte Corona-Impfung lässt sich auch in die Apps eintragen. Wie das geht, lest ihr hier nach: