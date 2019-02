Korntal-Münchingen Bombenentschärfung: Teile der A 81 am Sonntag gesperrt

Korntal-Münchingen / DPA

Wegen einer Bombenentschärfung wird die Autobahn A 81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen am Sonntag kurzzeitig gesperrt. Wie die Stadt Stuttgart mitteilt, leitet die Polizei deshalb zwischen 9.00 und 10.00 Uhr den Verkehr an den Anschlussstellen ab. Grund für die Sperrung ist eine Fliegerbombe in knapp 150 Metern Entfernung zur Autobahn auf einem Acker bei Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg). Die Polizei riegelt am Sonntagmorgen einen Sicherheitsbereich rund um den Acker ab. Wohngebiete und Geschäfte sind von der Sperrung nicht betroffen.

