Wegen des Coronavirus ist die Polizei gefordert. Zudem sind Beamte in Stuttgart jetzt auch noch wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe bei einer großen Evakuierung im Stadtteil Möhringen im Einsatz. Davon sind etwa 1000 Bürger betroffen. In dem Gebiet liegen auch Teile eines Seniorenzentrums. Anwohner können sich während der Arbeiten in einem Gymnasium aufhalten. Aufgrund der Corona-Pandemie sollen Aula und Sporthalle genutzt werden, damit die Menschen den empfohlenen Abstand zueinander einhalten können.

Verkehr der Stadtbahn nicht durch Bombenentschärfung beeinträchtigt

Die Stadtbahn fährt wie gewohnt - deren Verkehr sei nicht beeinträchtigt. Wie lange die Entschärfung dauern wird, sei unklar. Dies hänge von der Bauart und vom Zustand des 250 Kilogramm schweren Blindgängers ab.

Mitteilung der Stadt Stuttgart