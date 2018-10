Böblingen Böblinger Lebensmittelhändler ruft Wabenhonig zurück

Böblingen / DPA

Wegen möglicher Heftklammern im Honig hat der Böblinger Lebensmittelhändler Ciloglu Handels GmbH seinen Wabenhonig „Dogal Bal“ zurückgerufen. Das teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Freitag mit. Betroffen ist die 400-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.02.2020. Der Honig wurde in einzelnen türkischen Spezialitätengeschäften verteilt im ganzen Bundesgebiet verkauft, wie ein Sprecher des baden-württembergischen Verbraucherschutzministeriums in Stuttgart sagte. Der Hersteller bittet Kunden, den Honig nicht zu essen. Im Markt wird der Kaufpreis zurückerstattet.

