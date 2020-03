Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Bodenseekreis eine vorsorgliche Notunterkunft in der Messe Friedrichshafen eingerichtet. Sie solle als Reserve für mögliche Notfälle dienen, falls kurzfristig Menschen untergebracht werden müssten, beispielsweise gestrandete Reisende oder bei der Evakuierung eines Wohnhauses, sagte ein Sprecher des Landratsamtes. Einen konkreten Bedarf gebe es aktuell nicht. Insgesamt stünden 100 Betten bereit. Die Messe Friedrichshafen stelle die nötige Infrastruktur für die Notunterkunft zur Verfügung. Auch das Corona-Testzentrum (CTZ) wird von der Gemeinde Oberteuringen in die Messe verlagert, wie der Sprecher weiter sagte. Es werde in aber in einer anderen Halle untergebracht als die Notunterkunft.