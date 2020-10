Die Berufsfischer am Bodensee haben 2019 das schlechteste Fangjahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1910 erlebt. So seien lediglich 208 Tonnen Fisch im Obersee gefangen worden, teilte ein Sprecher der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) nach deren Jahrestagung in Langenargen (Bodenseekreis) am Donnerstag mit. 2018 hatten die Fischer noch 263,3 Tonnen Fisch aus dem Bodensee geholt. Bei den Felchen wurden nach Angaben der IBKF mit 54 Tonnen so wenig wie noch nie zuvor gefangen. Damit setzte sich der Trend des Vorjahres fort, als mit damals noch 127,4 Tonnen der bis dahin niedrigste Fang seit Aufzeichnung registriert wurde.

Auch die Zahl der Berufsfischer ist zurückgegangen. Nach 79 beantragten Fischereipatenten 2018, hätten im Vorjahr nur noch 65 Fischer am Obersee ihre Netze ausgeworfen. Um die Wirtschaftlichkeit der Fischerei trotz der zurückgehenden Fangmengen aufrecht zu erhalten, hat die Konferenz mehrere Änderungen beschlossen. So sollen Fischer künftig mehr Netztypen nutzen und diese länger auf dem Seeboden verankern dürfen. Zudem besprachen die Fischer die Zunahme von Kormoranen am See. Diese hätten 2019 demnach mehr als 300 Tonnen Fisch aus dem See entnommen.

Der Obersee ist der größte Teil des Bodensees zwischen Bregenz und Bodman-Ludwigshafen. Die IBKF tagt jährlich im Sommer. In diesem Jahr wurde die Tagung aufgrund der Corona-Pandemie auf Oktober verschoben. Ein Grund für die geringer werdenden Fangerträge ist auch der immer sauber werdendere Bodensee mit nur noch wenigen Nährstoffen. Um die Erträge der Fischer zu steigern, waren zuletzt auch Netzgehege im Gespräch. Die Mehrheit der Fischer ist jedoch gegen diese Idee und protestierte in der vorigen Woche mit Schiffskorsos dagegen.