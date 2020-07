an den großen Seen im Land zu erhöhter Wachsamkeit. Um die Hygiene- und Abstandsregeln auch bei sehr großem Besucherandrang einhalten zu können, wird die „vereinzelte Bereiche der Uferanlagen sowie des Westhafens sperren“. Diese Sperrungen gelten bis zum 15. September von Freitag bis Sonntag von jeweils 11.00 bis 17.00 Uhr. Hochsommerliche Temperaturen am Wochenende und Sorgen um die Einhaltung der Corona-Bestimmungen veranlassen Polizei und Gemeindenzu erhöhter Wachsamkeit. Um dieauch bei sehr großem Besucherandrang einhalten zu können, wird die Gemeinde Sipplingen am Bodensee von diesem Freitag an. Diese Sperrungen gelten bvon Freitag bis Sonntag von jeweils 11.00 bis 17.00 Uhr.

Zudem behält sich Bürgermeister Oliver Gortat vor, die Stellen auch von Montag bis Donnerstag zu diesen Zeiten dicht zu machen, falls die Mindestabstände auch dann nicht mehr eingehalten werden können. „In den letzten Wochen konnte im Bereich unserer Uferanlagen eine Entwicklung beobachtet werden, die mir große Sorgen bereitet. Das betrübt mich und macht mich zugleich auch wütend“, sagte Gortat.

Wie reagieren andere Bodensee-Gemeinden?

Von ähnlichen Diskussionen habe er auch in anderen See-Gemeinden gehört, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg am Mittwoch. Wegen der längeren Uferlinie am Bodensee sei die „Gesamtthematik aber nicht so dramatisch wie am Breitenauer See“. Dieser See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) ist seit vergangenem Freitag gesperrt.

Konstanz beabsichtigt noch keine Sperrung seiner Strandbäder. Sollte die Zahl der Badegäste aber zu groß werden, könne es eventuell Begrenzungen geben, erklärte ein Sprecher.

Überlingen hat während der Corona-Hochphase die Strandpromenade von April bis Mai bereits gesperrt gehabt. Bisher seien keine weiteren Sperrungen geplant, berichtet die Schwäbische Zeitung. Die Stadt appelliere an die Vernunft jedes Einzelnen, um Maßnahmen, wie einer Sperrung, zu verhindern.

In Meersburg sollen Schilder und ein Sicherheitsdienst Besucher für die Regelungen sensibilisieren. Die zugänglichen Uferbereiche sollen nicht geschlossen werden, doch auch hier mache man das von der jeweiligen Lage abhängig.

Friedrichshafen war zuletzt wegen eines Corona-Ausbruchs nach einer Party in die Schlagzeilen geraten. Am Wochenende werden aber dennoch viele Menschen in der Bodensee-Stadt erwartet. Auf der Seite der Stadt appelliert Oberbürgermeister Andreas Brand an die Vernunft der Besucher und bittet sie, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu berücksichtigten. Sperrungen der Ufer sind nicht geplant, laut SZ kontrollieren aber der Gemeindevollzugsdienst und Polizeistreifen die stark frequentierten Bereiche. Bei Verstößen gebe es eine Ansprache vom Personal.

In Lindau sei der Andrang an der Uferbereichen derzeit hoch. Temporäre Schließungen seien deshalb aber bisher nicht geplant. Auf ihrer Seite gibt die Stadt Lindau Hinweise zu Verhaltensregeln während eines Besuches.

Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann (CSU) hatte vor wenigen Tagen von Gastronomen eine strikte Einhaltung der Hygieneregeln verlangt und mit saftigen Bußgeldern gedroht. „Geht man derzeit über die Lindauer Insel, so hat man den Eindruck, es gäbe kein Corona“, kritisierte er. Der Bodensee und das Allgäu seien wegen der Pandemie noch gefragtere Ferienregionen als sonst, aber die Vorschriften würden in den Lokalen oft nicht mehr eingehalten.

Andrang auch an Bagger- und Badeseen im Land erwartet

Auch im Schwarzwald sprechen die Verantwortlichen noch nicht über Sperrungen am Titisee, Schluchsee oder dem Windgfällweiher, behalten die Entwicklungen aber genau im Blick. „Wir erwarten auch weiter ein sehr hohes Besucheraufkommen“, sagte ein Sprecher der Polizei Titisee-Neustadt. Die Polizei werde daher am Wochenende zusätzliche Streifen an den Seen einsetzen, um auch die Einhaltung der Hygienebestimmungen zu kontrollieren. Das gelte zunächst für die kommenden vier bis fünf Wochenenden.

Auch am beliebten Baggersee in Kirchentellinsfurt bei Tübingen herrscht wegen der erwarteten Temperaturen von mehr als 30 Grad Wachsamkeit. „Wir müssen dieses Wochenende abwarten. Wenn wir dann erkennen, es geht nicht mehr, kann es sein, dass wir den See sperren“, sagte Bürgermeister Bernd Haug. Der Parkplatz sei wegen der Corona-Krise ohnehin schon geschlossen. Eine Sperrung des Sees wolle er jedoch möglichst vermeiden, meinte Haug.

Die Karlsruher Polizei erwartet an den Bagger- und Badeseen der Region ebenfalls großen Zulauf. Besonders am Epplesee in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) könnte es am Sonntag problematisch werden. Bis zu 10.000 Menschen tummeln sich dort an heißen Sonntagen. Zum Problem wird das für die Gemeinde und die Polizei „wegen der Masse und dem Benehmen“, erklärte ein Polizeisprecher.

Noch hoffen Stadt und Ordnungshüter auf die Wirksamkeit des neuen Verkehrskonzepts. Es sieht eine stufenweise Sperrung der Zufahrtsstraßen und saftige Strafen für Falschparker vor - und ist die Vorstufe für eine Sperrung des Sees.

Manne Lucha: Notfalls „komplett dicht machen“

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) appellierte zur gegenseitigen Rücksichtnahme. In einem Interview mit dem SWR sagte er, dass man sich ein wenig behelfen müsse: Eine Krisensituation sei nun mal keine Normalsituation. wenn eine Badestelle schon voll ist, „sollte man sich in Gottes Namen ein bisschen zurücknehmen".

Eine Einführung von Zugangskontrollen an Bade- und Baggerseen halte er für nicht machbar, da diese öffentlicher Raum sind. Notfalls müsste man die Badestellen „komplett dicht machen“. Die Einhaltung der Corona-Verordnungen in Frei- oder Naturbädern lobte er hingegen als vorbildlich.