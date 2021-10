Wie die Polizei mitteilt haben am Mittwochabend Zeugen gegen 23 Uhr eine leblose Person aufgefunden. Als die Beamten vor Ort waren fanden sie eine getötete, 50-jährige Frau, die neben einem Auto lag. In einem angrenzenden Wohnanwesen fand die Polizei eine weitere Leiche. Dabei handelt es sich um einen 65-jährigen Mann. Ersten Ermittlungen zufolge deute alles auf eine Beziehungstat hin, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.