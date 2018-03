Konstanz Blumeninsel Mainau zeigt Pflanzen und Falter aus Afrika

Konstanz / DPA

Die Blumeninsel Mainau am Bodensee will in der kommenden Saison Blumen, Pflanzen und Schmetterlinge aus Afrika zeigen. Unter dem Motto „Baobab und Bonobo – Faszination Afrika“ werde die Vielfalt in Kultur und Natur dieses Erdteils präsentiert, teilte das Touristik-Unternehmen am Donnerstag mit. So gebe es beispielsweise im Palmenhaus verschiedene Arten der Orchideengattung Bulbophyllum zu sehen. Auf der Rasenfläche vor dem Schloss solle zudem eine ostafrikanische Graslandschaft entstehen. Das Schmetterlingshaus orientiert sich ebenfalls an dem Motto: Dort fliegen nach Angaben der Mainau im Mai und Juni Falter aus Afrika.

Von Mitte Juni bis September zeigt die Blumeninsel außerdem eine Ausstellung über das Projekt „Icarus“: Mithilfe der Forschungsanlage auf der Internationalen Raumstation ISS wollen Wissenschaftler derzeit Erkenntisse über Wanderbewegungen von Tieren gewinnen.

Die 45 Hektar große Mainau zählt zu den größten Touristenattraktionen am Bodensee. Im vergangenen Jahr besuchten laut Unternehmen rund 1,2 Millionen Menschen die Blumeninsel.