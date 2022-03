Am 24. März 2022 findet mal wieder ein Blitzmarathon statt: In mehreren Bundesländern wird es verstärkt Geschwindigkeitskontrollen geben. Auch Baden-Württemberg ist in diesem Jahr dabei.

Die Polizei in Baden-Württemberg will an diesem Donnerstag bei einem sogenannten Speedmarathon verstärkt gegen Raser vorgehen. Es werde zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen geben, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. „Jeder muss damit rechnen geblitzt zu werden, wenn er sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält“, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) laut einer Mitteilung. Die Zahlen der Messstellen sowie der beteiligten Polizisten im Südwesten waren anfangs unklar.

Anders als in anderen Bundesländern ist also in Baden-Württemberg noch nicht klar, wo die Blitzer aufgestellt werden. In Ländern wie Bayern oder Hessen waren vor dem Blitz-Tag zahlreiche wenn nicht alle Messstellen bekannt. Hier könnt ihr nachlesen, wo die Blitzer in Bayern stehen werden.

Bußgeld beim Blitzen: Das ist die neue Straßenverkehrsordnung

Ende 2021 wurde der neue Bußgeldkatalog für die Novelle der StVO beschlossen. Die Bußgelder bei Geschwindigkeitsüberschreitung wurden zum Teil deutlich erhöht. Auch deshalb ist der Blitzermarathon dieses Jahr kontrovers. Das sind die Blitzer-Regeln:

Wer rast, muss mehr zahlen. Dabei gilt das Motto: Je schneller, desto teurer. Die Regelung für Pkw und innerorts:

Die Regelung für Pkw und innerorts: 10 km/h zu schnell: künftig 30 statt 15 Euro

11 km/h - 15 km/h zu schnell: 50 statt 25 Euro

16 km/h - 20 km/h zu schnell: 70 statt 35 Euro

21 km/h - 25 km/h zu schnell: 115 statt 80 Euro

26 km/h - 30 km/h zu schnell: 180 statt 100 Euro

31 km/h - 40 km/h zu schnell: 260 statt 160 Euro

41 km/h - 50 km/h zu schnell: 400 statt 200 Euro

über 70 km/h zu schnell: 800 statt 680 Euro.

Blitzermarathon 2022: Kann man gegen Blitzer vorgehen?

Wer findet, dass er oder sie unfairerweise geblitzt wurde, kann Einspruch erheben. Das ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Bußgeldbescheids möglich. Wer Einspruch erhebt, muss erstmal nichts zahlen – muss aber nachweisen, dass der Einspruch berechtigt ist. Die Beweislast liegt also beim geblitzten Autofahrer. Kommt es zu einem Gerichtsverfahren, geht das Gericht also zunächst davon aus, dass die Messung korrekt ist. Das Gegenteil muss der Betroffene beweisen.

Bis zum Gerichtsverfahren muss es aber gar nicht kommen. Wer Einspruch erhebt, kann zunächst darauf hoffen, dass bei der Prüfung des Sachverhalts tatsächlich auffällt, dass es einen Fehler gegeben hat. Das muss nämlich als erstes passieren: Die Behörde überprüft nochmal die Messung und die Daten. Hat der Betroffene recht, wird das Verfahren eingestellt. Wird das nicht getan, kommt es wahrscheinlich vor ein Gericht. Spätestens in diesem Fall braucht der Betroffene einen Anwalt.

Warum gibt es den Blitzermarathon überhaupt?

Der Blitzer- oder auch Speed-Marathon wird in der Regel einmal jährlich von dem europäischen Polizei-Netzwerk ROADPOL (European Roads Policing Network) organisiert. 2019 nahmen europaweit 26 Staaten teil. In Deutschland wurde in zehn von sechzehn Bundesländern geblitzt.

Während die Politik den Blitzermarathon als verkehrspädagogische Maßnahme zur Verringerung der Anzahl von Verkehrstoten interpretiert, werfen Kritiker den Ländern immer wieder vor, lediglich Geld in die Kassen spülen zu wollen. Aus diesem Grund veröffentlichen manche Behörden vorab die Messstellen, damit diesem Argument der Wind aus den Segeln genommen wird. Seitens der Politik wird der Marathon damit begründet, dass für Gefahren sensibilisiert werden muss und dass so Polizei und Fahrer mehr in Austausch kommen.