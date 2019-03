Altensteig Blitz trifft Scheune im Schwarzwald

Altensteig / DPA

Durch einen Blitzeinschlag während eines Gewitters ist ein Dachstuhl in Altensteig (Kreis Calw) in Brand geraten. In der Scheune lagen hauptsächlich Heuballen und Holz, die dem Feuer Nahrung boten, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Verletzte gab es demnach keine. Der Blitz schlug am Montagnachmittag ein. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr liegt der Schaden bei etwa 20 000 Euro. Das Sturmtief „Bennet“ hatte am Rosenmontag zu zahlreichen Behinderungen im Verkehr und zu Sachschäden wegen umgestürzter Bäume geführt.

