Wann ist „ Black Friday “ 2021?

“ 2021? Woher kommt der „Black Friday“ und was steckt dahinter?

Welche Online-Händler machen bei der Rabatt-Aktion mit?

machen bei der Rabatt-Aktion mit? Alle Infos zum „Black Friday“ 2021.

„Black Friday“ 2021: Wann findet der Schnäppchentag statt?

Viele wissen: Der „Black Friday“ ist irgendwann Ende November. Aber wann genau findet der Tag 2021 statt? Und geht es zu Mitternacht los oder sogar schon früher?

„Black Friday" am 26. November statt. Es ist bereits das 9. Mal, dass es den „Black Friday" Sale auf der Plattform blackfridaysale.de gibt. Dort läuft bereits der Countdown: Heute, am 28.10.2021 um 10:00 Uhr sind es noch 28 Tage, 10 Stunden bis es losgeht. Wer jetzt nachrechnet, kommt darauf, dass der „Black Friday" nicht erst um 0:00 Uhr des 26. November beginnt. Es geht bereits am 25. November um 19 Uhr los. Und: Wer sich auf der blackfridaysale-Website mit der E-Mail-Adresse anmeldet shoppt noch einmal 30 Minuten früher als alle anderen. Am Montag nach dem „Black Friday" findet wieder ein großes Schnäppchen-Event im November statt: der „Cyber Monday". In diesem Jahr ist das am Montag, 29.11.2021.

Amazon, Media Markt, Saturn: Was passiert am „Black Friday“ 2021 in Deutschland?

Am Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr, wenn der „Black Friday“ früher als sonst startet, und am „Black Friday“ selbst werden unzählige Geschäfte und Online-Shops wie Amazon, Media Markt und Saturn ihre Preise senken. Dann locken die Händler mit Angeboten - diese sollten aber trotzdem verglichen und gecheckt werden. Die Black Friday GmbH betreibt in Deutschland und Österreich die beiden Websites „blackfridaysale.de“ und „blackfridaysale.at“ - dort können Händlerinnen und Händler ihre Produkte am „Black Friday“ präsentieren und anbieten. Teilnehmende Shops sind unter anderem Media Markt, Saturn, AboutYou, Sony und Depot.

Aber auch andere Shops machen beim „Black Friday“ mit. Allen voran der Online-Händler Amazon.

Ursprung und Herkunft: Woher kommt der „Black Friday“?

Wie so Vieles schwappte der „Black Friday“ von Übersee nach Europa und damit nach Deutschland. Der schwarze Freitag ist eine Tradition in den Vereinigten Staaten und wird immer nach Thanksgiving begangen. Thanksgiving, eines der höchsten Feste in den USA, findet immer am vierten Donnerstag im November statt. Der Freitag danach wird „Black Friday“ genannt. In disem Jahr ist das der 26. November 2021.

Der Tag gilt als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison. Zum ersten Mal auf die uns heute bekannte Art wurde der Begriff „Black Friday“ von Bonnie Taylor-Blake von der American Dialect Society verwendet. Er verortet die Herkunft des Ausdruckes in Philadelphia: „JANUAR 1966 – ‚Black Friday‘ ist der Name, den die Polizei von Philadelphia dem Freitag nach dem Erntedankfest gegeben hat, wobei dies kein Ausdruck von Begeisterung war. ‚Black Friday‘ eröffnet offiziell die Weihnachtseinkaufszeit in der Innenstadt, und er bringt normalerweise massive Staus und überfüllte Bürgersteige, während die Geschäfte in der Innenstadt von Öffnung bis Schließung belagert werden.“

Black Friday 2021: Laut einer Studie rechnen rund 40 Prozent der Online-Händler mit Umsatzsteigerung

Die Black Friday GmbH hat eine Markterhebung mit rund 100 deutschen Händlerinnen und Händlern durchgeführt. Die Online-Verkäuferinnen und Verkäufer blicken laut dieser Studie positiv auf den kommenden „Black Friday“.

Laut einer Meldung der österreichischen Nachrichtenagentur ots rechnen rund 40 Prozent damit, dass 2021 Kundinnen und Kunden ihrer Branche mehr Waren und Dienstleistungen kaufen würden als im Jahr 2020. Deswegen planen 80 Prozent der befragten Händlerinnen und Händler, am Sale des „Black Fridays“ teilzunehmen. Sie versprechen sich davon eine Umsatzsteigerung, mehr Bekanntheit und neue Kundinnen und Kunden. Die Mehrheit der Verkäuferinnen und Verkäufer schätzt, dass - ähnlich wie im vergangenen Jahr - die durchschnittlichen Ausgaben je Kunde bzw. Kundin am „Black Friday“ bei rund 300 Euro liegen werden.

„Black Friday“ 2021: Angebote gibt es Online und im Laden

Der „Black Friday“ ist keine ausschließliche Online-Verkaufsaktion. Auch Geschäfte in Innenstädten nahmen in den vergangenen Jahren vermehrter an dem Schnäppchentag teil. Im vergangenen Jahr hat sich der Umsatz von stationären Geschäften im Vergleich zu den Vorjahren verschleichtert. Grund ist die Corona-Pandemie, heißt es in der Pressemitteilung der Nachrichtenagentur ots. Online-Händlerinnen und -Händler hingegen konnten deutliche Zuwachsraten im vergangenen Jahr verzeichnen.

„Die Stimmung unter den deutschen Onlinehändlern ist großteils positiv“, so Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH. „Mehr als 72 Prozent rechnen, dass in diesem Jahr mehr beziehungsweise gleich viele Kunden aus ihrer Branche Waren oder Dienstleistungen kaufen werden als im Vorjahr.“ Auch für den stationären Handel werde die Situation schon etwas optimistischer als im letzten Jahr gesehen, sagt Kreid. „So gaben rund 48 Prozent an, dass sie genauso viel im Vergleichszeitraum des Vorjahrs verkaufen werden und 17 Prozent denken sogar, dass sie die Zahlen vom Vorjahr steigern werden.“

Studie Black Friday GmbH: Warum lieber Online als in der Stadt?

Mehr als 65 Prozent der befragten Händler der Markterhebung durch die Black Friday GmbH sehen weiterhin Angst vor Corona/Covid19 als Hauptgrund, nicht stationär einzukaufen. 55 Prozent schätzen, dass bereits gemachten gute Erfahrungen beim Onlineeinkauf ausschlaggebend sind, diese Form des Shoppings beizubehalten. Die Händler gaben mit jeweils rund 30 Prozent an, dass weniger Shoppingerlebnis wegen Corona/Covid19-Beschränkungen, weniger Vergleichsmöglichkeiten und weniger verfügbare Ware Gründe sind, weshalb Kunden dieses Jahr nicht im stationären Handel einkaufen werden.

„Singles Day“ 2021: Rabatte und Schnäppchen schon vor dem „Black Friday“

Am 11. November ist „Singles Day“. Auch an diesem Tag können sich Schnäppchenjägerinnen und -jäger wieder auf die Suche nach guten Deals und Angeboten machen. Seit 2017 gibt es den „Singles Day“ in Deutschland - das Shopping-Event stammt aus China. „Bis zu 80 Prozent“ könnten Verbraucherinnen und Verbraucher am „Singles Day“ und „Black Friday“ sparen, wenn es nach manchen Händlern gehe, so Fabian Spielberger, Gründer des Verbraucherforums mydealz. Das Team um Spielberger hat 8.862 Angebote verglichen, die die inzwischen gut 1,8 Millionen mydealz-Mitglieder am „Singles Day“ und „Black Friday“ der Jahre 2019 und 2020 geteilt haben. Das Ziel: Herauzufinden, wann es die besseren Rabatte gibt: Am „Black Friday“ oder am „Singles Day“? Das Ergebnis: Im Schnitt sanken die Preise 2019 und 2020 am „Singles Day“ um 30,3 Prozent und am „Black Friday“ um 28,9 Prozent.