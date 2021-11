2G-Regel für den Einzelhandel? In einigen Bundesländern wird das angesichts der horrenden Sachsen ist das geplant. Angesichts des baldigen Black Fridays könnte das für weniger Kundinnen und Kunden führen. Konsequenz: Weniger Umsätze für den Handel am wichtigsten Shoppingtag des Jahres. In folgendem Artikel halten wir euch auf dem Laufenden über 2G im Einzelhandel: Kommt diefür den? In einigen Bundesländern wird das angesichts der horrenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen diskutiert. 2G im Einzelhandel würde bedeuten: Shoppen nur noch für Geimpfte und Genesene. Inist das geplant. Angesichts des baldigenkönnte das für weniger Kundinnen und Kunden führen. Konsequenz: Weniger Umsätze für den Handel am wichtigsten Shoppingtag des Jahres. In folgendem Artikel halten wir euch auf dem Laufenden über 2G im Einzelhandel:

Beim herannahenden Black Friday versuchen viele, große Schnäppchen zu ergattern. Rabatte und Sales bei Multimedia und Elektronik, Kleidung, Bücher, Möbel und vielem mehr können am Black Friday den Geldbeutel schonen.

Wann ist Black Friday 2021?

Black Friday 2021 Datum: Wann findet der Sale statt?

Viele wissen: Der Black Friday ist irgendwann Ende November. Aber wann genau findet der Tag 2021 statt?

Der Black Friday 2021 findet am 26. November statt.

statt. Viele örtliche Geschäfte und Online-Händler senken dann ihre Preise oder bieten Black Friday Aktionen an.

Für Online-Einkäuferinnen und -Käufer: Auf der Website blackfridaysale.de sind teilnehmende Online-Händler aufgelistet, die sich am Black Friday beteiligen.

Dort läuft bereits der Countdown. Start ist dort nicht erst am 26.11. um 0:00 Uhr, sondern es geht bereits am 25. November um 19 Uhr los.

am 26.11. um 0:00 Uhr, sondern es geht bereits los. Wer sich auf der blackfridaysale-Website mit der E-Mail-Adresse anmeldet, shoppt noch einmal 30 Minuten früher als alle anderen.

als alle anderen. Laut einer Studie des Verbraucherforums mydealz sinken im Schnitt sanken die Preise am Black Friday um 28,9 Prozent.

Datum der Cyber Week, Black Friday und Cyber Monday 2021

Aber auch schon vor dem 25. November können Schnäppchenjägerinnen und -jäger losziehen: Denn am 22.11. beginnt die sogenannte Cyber Week. Schon dann gibt es Rabatte in Geschäften und im Online-Handel. Am Freitag, 26.11. findet dann der Black Friday statt. Am Montag nach dem Black Friday geht es mit dem Cyber Monday weiter. In diesem Jahr ist dieser am Montag, 29.11.2021.

Hier noch einmal alle Daten auf einem Blick:

Cyber Week beginnt am 22.11.21

Black Friday: 26.11.2021

Cyber Monday: 29.11.2021

Amazon, Media Markt, Saturn: Was passiert am Black Friday 2021 in Deutschland?

Am Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr, wenn der Black Friday bei den teilnehmenden Shops der Black Friday GmbH früher als sonst startet, und am Black Friday selbst werden unzählige Geschäfte und Online-Shops wie Amazon, Media Markt und Saturn ihre Preise senken. Dann locken die Händler mit Angeboten - diese sollten aber trotzdem verglichen und gecheckt werden. Die Black Friday GmbH betreibt in Deutschland und Österreich die beiden Websites „blackfridaysale.de“ und „blackfridaysale.at“ - dort können Händlerinnen und Händler ihre Produkte am Black Friday präsentieren und anbieten. Eine Auswahl der teilnehmenden Shops:

Sony

Samsung

Nike

Rewe.de Dein Markt

EIS - Entdecke deine Sinnlichkeit

Saturn

MediaMarkt

AboutYou

flaconi

Peek&Cloppenburg

puma

teleropa

real

Dr. Smile

Tassimo

Zwilling

Salamander

Depot

Hello Fresh

Canon

Sodastream

Douglas

Quelle

hp Online Store

logitech

H&M

Müller

Nespresso

Galeria Karstadt Kaufhof

XXXL Lutz

breathe organics

playPolis

ZooRoyal

Möbel Inhofer

Jochen Schweizer

Buffalo

myToys

Roland Schuhe

NKD

Hugendubel

posterXXL

Sky/Skyticket

hunkemöller

home24

IKEA

JustSpices

reBuy

eventim

softwarebilliger

und viele mehr.

Aber auch andere Shops machen beim Black Friday mit. Allen voran der Online-Händler Amazon.

Black Friday 2021: Amazon, Media Markt, Saturn - wer hat jetzt schon Angebote?

Der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm. Einige Händler haben schon jetzt Black Friday-Angebote, mit denen Kundinnen und Kunden sparen können. Der Online-Händler Amazon hat bereits die „Frühe Black Friday Angebote“ eingeläutet. Von Elektro über Rucksäcke hinzu Möbel - der Presale bei Amazon ist eröffnet.

Worauf noch warten? Das fragt Media Markt schon jetzt auf der Website seines Online-Shops. Im Rahmen seiner Kampagne des Black Novembers bietet der Händler schon ab 10.11. TVs, Handys, Laptops und vieles mehr reduziert an. Gleiches macht auch Saturn : Dort geht die Rabattaktion auch bereits am Mittwoch, 10.11. los - also sechzehn Tage vor dem eigentlichen Shoppingevent.

Black Friday 2021 Verbraucherumfrage: 91 Prozent wollen am Black Friday vielleicht oder sicher shoppen

Umfrage zum anstehenden Black Friday durchgeführt. Aus dieser geht hervor: 89 Prozent der Käuferinnen und Käufer würden bei einem verlockenden Angebot über ihr geplantes Budget hinaus gehen. Außerdem: Mittlerweile ist der Preissturz Ende November in allen Bevölkerungsteilen bekannt. So gaben 97 Prozent der 1.000 Befragten an, den Black Friday zu kennen. Zwischen 100 und 200 Euro will die Mehrheit derjenigen, die einen Einkauf in diesem Jahr plant, ausgeben. Ein überraschendes Ergebnis aus der Umfrage: Im vergangenen Jahr gaben acht Prozent an, mehr als 500 Euro ausgeben zu wollen, in diesem Jahr sind es 14 Prozent. Die Mehrheit der Schnäppchenjägerinnen und -jäger wollen auch 2021 vor allem auf Angebote der Kategorie Technik und Elektronik achten (73 Prozent). In einer Umfrage wollte Coupons.de wissen, wie viele Menschen am diesjährigen Black Friday und am Cyber Monday einkaufen wollen. Das Ergebnis: 47 Prozent würden sicher am Black Friday sich dem Shopping hingeben, 44 Prozent ziehen es in Betracht. Nur acht Prozent lehnen es ab, am Black Friday oder Cyber Monday einzukaufen. Auch das Marktforschungsunternehmen Appinio hat einezum anstehenden Black Friday durchgeführt. Aus dieser geht hervor:der Käuferinnen und Käufer würden bei einem verlockenden Angebot über ihr geplantes Budget hinaus gehen. Außerdem: Mittlerweile ist der Preissturz Ende November in allen Bevölkerungsteilen bekannt. So gabenan, den Black Friday zu kennen. Zwischenwill die Mehrheit derjenigen, die einen Einkauf in diesem Jahr plant, ausgeben. Ein überraschendes Ergebnis aus der Umfrage: Im vergangenen Jahr gaben acht Prozent an,ausgeben zu wollen, in diesem Jahr sind es 14 Prozent. Die Mehrheit der Schnäppchenjägerinnen und -jäger wollen auch 2021 vor allem auf Angebote derachten (73 Prozent).

Studie Black Friday GmbH: Einkaufende befürchten am Black Friday 2021 Lieferengpässe

Medien berichteten bereits in den vergangen Wochen über Lieferengpässe. Verbraucherinnen und Verbraucher befürchten nun, dass dies sich auf ihre Weihnachtseinkäufe auswirken wird. Die Black Friday GmbH hat eine repräsentative Studie mit 1840 Teilnehmenden durchgeführt: Mehr als 62 Prozent der Befragten rechnet damit, dass sie die Lieferprobleme der Händler zu spüren bekommen werden. Und: Mehr als 50 Prozent meinen, dass gewünschte Produkte nicht für sie verfügbar sein werden. Die Konsequenz: Viele Kundinnen und Kunden planen bereits beim Black Friday ihre Weihnachtseinkäufe zu tätigen. „Vielen Endkunden wird bewusst, dass auch sie die Auswirkungen zu spüren bekommen werden“, sagt Black Friday GmbH Geschäftsführer Konrad Kreid. „Da viele Kunden Unsicherheiten bei der Lieferkette orten, wollen sie nicht bis zum Schluss warten und schon rechtzeitig ihre Weihnachtsgeschenke besorgen. Rund 44 Prozent fürchten zudem, dass es bei gewissen Produkten auch zu Preissteigerungen kommen wird“, so Kreid, der versichert, dass auf blackfridaysale.de sich die teilnehmenden Händler vertraglich zu einer Mindestverfügbarkeit verpflichten müssen.

Bedeutung, Ursprung und Herkunft: Woher kommt der Black Friday?

Wie so Vieles schwappte der Black Friday von Übersee nach Europa und damit nach Deutschland. Der schwarze Freitag ist eine Tradition in den Vereinigten Staaten und wird immer nach Thanksgiving begangen. Thanksgiving, eines der höchsten Feste in den USA, findet immer am vierten Donnerstag im November statt. Der Freitag danach wird Black Friday genannt. In disem Jahr ist das der 26. November 2021.

Der Tag gilt als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison. Zum ersten Mal auf die uns heute bekannte Art wurde der Begriff Black Friday von Bonnie Taylor-Blake von der American Dialect Society verwendet. Er verortet die Herkunft des Ausdruckes in Philadelphia: „JANUAR 1966 – ‚Black Friday‘ ist der Name, den die Polizei von Philadelphia dem Freitag nach dem Erntedankfest gegeben hat, wobei dies kein Ausdruck von Begeisterung war. ‚Black Friday‘ eröffnet offiziell die Weihnachtseinkaufszeit in der Innenstadt, und er bringt normalerweise massive Staus und überfüllte Bürgersteige, während die Geschäfte in der Innenstadt von Öffnung bis Schließung belagert werden.“