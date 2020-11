Ursprünglich kommt der „Black Friday“ zwar aus den USA, doch schon längst hat sich der Shopping-Freitag auch in Europa etabliert. Viele Geschäfte locken an diesem Tag Kunden mit Rabattaktionen und lukrativen Angeboten in die Läden. Auch im Internet boomt beim großen Schnäppchen-Event das Geschäft mit billigen Angeboten aller Art. Viele Online-Händler senken sogar schon vor dem eigentlichen „Black Friday“ ihre Preise.

Wir verraten euch, wann der „Black Friday“ beginnt und wo ihr schon jetzt Angebote und Deals findet.

Wann ist der „Black Friday“ 2020? Datum, Beginn und Uhrzeit

Der Startschuss für den „Black Friday“ fällt am Freitag, 27. November 2020. Ab 00:00 Uhr werden dann unzählige Geschäfte und Online-Shops wie Amazon, Media Markt, Saturn und Otto ihre Preise senken. Verbraucher sollten dann, wie in jedem Jahr, die Deals auf ihr Schnäppchenpotenzial checken. Denn nicht mit jedem Angebot spart man auch wirklich viel Geld. Bis es soweit ist, müssen sich Schnäppchen-Jäger allerdings noch etwas gedulden. Trotzdem gibt es bereits jetzt erste Rabatte, weil Online-Händler wie Amazon die Vorfreude ihrer Kunden auf das Event anheizen wollen.

„Black Friday“ Angebote und Deals: Frühe Rabatte bei Amazon und Co.

frühen „Black Friday“-Angeboten. Kunden haben somit genug Zeit, ihrre Weihnachts-einkäufe von zu Hause aus zu erledigen. Bei Amazon gibt es schon jetzt bis zum 19. November zahlreiche Große Online-Händler werben jetzt schon mit. Kunden haben somit genug Zeit, ihrre Weihnachts-einkäufe von zu Hause aus zu erledigen. Beigibt es schon jetzt bis zum 19. November zahlreiche „frühe Black-Friday-Angebote“ . Wie der Online-Händler mitteilt sind darunter einige Top-Deals aus Kategorien wie PC, Spielzeug, Küche und Haushalt. Kleiner Tipp: Als Prime-Kunden genießt ihr sogar noch mehr Vorteile.

Auch bei Saturn gibt es schon jetzt Angebote, wie der Elektronik-Händler auf seiner Twitter-Page postet:

„Black Friday Week“ bis „Cyber Monday“: Welches Event startet wann?

„Cyber Week“, „Black Friday Week“ oder „Cyber Monday“: Rund um den „Black Friday“ gibt es viele weitere Events, bei denen man schnell den Überblick verlieren kann. Wir zeigen euch in einer Übersicht, wann welches Event startet.

„Black Friday Week“: Offiziell startet die „Black Friday Woche“ oder „Cyber Week“ am 23. November 2020. Sie dauert bis zum 27. November 2020, dem Tag des „Black Fridays“, an.

„Cyber Monday“: Der „Cyber Monday“ folgt am 30. November. Einige Händler verlängern die Schnäppchen-Aktion aber noch darüber hinaus.

Ursprung und Herkunft: Woher stammt die Bezeichnung „Black Friday“?

Black Friday, der schwarze Freitag, wird in den Vereinigten Staaten der Freitag nach Thanksgiving genannt. Da Thanksgiving immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, gilt der darauffolgende Freitag als Start in ein traditionelles Familienwochenende und als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison. Die erste bekannte Verwendung des Ausdrucks „Black Friday“, wie wir ihn heute verwenden, stammt von Bonnie Taylor-Blake von der American Dialect Society. Er belegt eine Herkunft aus Philadelphia: „JANUAR 1966 – ‚Black Friday‘ ist der Name, den die Polizei von Philadelphia dem Freitag nach dem Erntedankfest gegeben hat, wobei dies kein Ausdruck von Begeisterung war. der schwarze Freitag, wird in den Vereinigten Staaten dergenannt. Da Thanksgiving immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, gilt der darauffolgende Freitag als Start in ein traditionelles Familienwochenende und als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison. Die erste bekanntedes Ausdrucks „Black Friday“, wie wir ihn heute verwenden, stammt von Bonnie Taylor-Blake von der American Dialect Society. Er belegt eine: „JANUAR 1966 – ‚Black Friday‘ ist der Name, den die Polizei von Philadelphia dem Freitag nach dem Erntedankfest gegeben hat, wobei dies kein Ausdruck von Begeisterung war. ‚Black Friday‘ eröffnet offiziell die Weihnachtseinkaufszeit in der Innenstadt , und er bringt normalerweise massive Staus und überfüllte Bürgersteige , während die Geschäfte in der Innenstadt von Öffnung bis Schließung belagert werden.“

Eine bekanntere Theorie zur Wortherkunft ist Folgende: Am Tag des „Black Friday“ sind die Umsätze so hoch, dass die meisten Shop-Betreiber schwarze Zahlen schreiben.