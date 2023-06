Im Allgemeinen vermeiden es Angeklagte normalerweise, Einzelheiten ihres Gerichtsverfahrens preiszugeben, aus Sorge, dass ihre Aussagen gegen sie verwendet werden könnten. Daran hätte sich wohl auch Donald Trump halten sollen, als er sich erstmals seit seiner Anklage in der Dokumentenaffäre in einem Interview äußerte. Über eine Stunde lang sprach er mit dem Fox-News-Journalisten Bret Baier über die Anschuldigungen – teilweise sehr detailliert.

Trump: „Ich war beschäftigt, wie Sie wissen“

In dem bizarren Interview sprach Trump zunächst über seinen angeblichen Wahlsieg 2020. Bedeutsam wurde es jedoch als Trump unabsichtlich den Vorwurf von Sonderermittler Jack Smith vermutlich bestätigte, dass er Regierungsdokumente wissentlich zurückgehalten hatte. Obwohl zwischen dem Wahltermin und der Amtsübergabe zweieinhalb Monate vergingen, scheint Trump das Weiße Haus „in ziemlicher Eile“ verlassen zu haben. Die Kartons, die er in sein Privatdomizil Mar-a-Lago in Florida brachte, enthielten nicht nur Akten: „Die Kisten waren vollgestopft auch mit allen Arten von Sachen: Golfshirts, Kleidung, Hosen, Schuhe. Da war viel Zeug.“

„Ich wollte das nicht an das Nationalarchiv aushändigen“, sagte der Ex-Präsident und bestätigte wohl somit ungewollt die Anklage, die ihm unter anderem das wissentliche Zurückhalten von Hunderten Regierungsdokumenten vorwirft. Ursprünglich hatte er beabsichtigt, seine "persönlichen Sachen" auszusortieren, konnte dies jedoch innerhalb anderthalb Jahren nicht tun: „Ich war beschäftigt, wie Sie wissen.“ Er bestätigte auch, dass er seinen persönlichen Assistenten angewiesen hatte, die Kisten zu organisieren, was ihm ebenfalls vorgeworfen wird.

Trump bestreitet wohl Aussagekraft eines zentralen Beweisstücks

Als ob das nicht schon genug wäre, hat sich Trump zudem noch zu einem Geheimpapier des Pentagons geäußert. Laut Anklage traf sich Trump im Juli 2021 mit einem Autor, der beabsichtigte, ein Buch über den letzten Stabschef des ehemaligen US-Präsidenten zu schreiben. Gemäß der "New York Times " wurde das Gespräch damals von mindestens zwei Personen aufgezeichnet. Der Mitschnitt soll laut Anklage belegen, dass Trump damit geprahlt hat, im Besitz eines militärischen Angriffsplans (mutmaßlich auf den Iran) zu sein - ein äußerst belastendes Indiz. „Das ist geheim.“ In dem Fox-Interview behauptet er nun: „Da war kein Dokument.“ Vielmehr habe er sich auf „viel Papier – Kopien von Zeitungsartikeln, Kopien von Magazinen“ bezogen.

Äußerungen können in den Prozess einfließen

„Äußerungen dieser Art können in Verfahren herangezogen werden“, kommentierte der konservativ-libertäre Verfassungsrechtler Jonathan Turley auf Twitter. Es bleibt abzuwarten, ob Trump seine Aussagen im Interview zum Verhängnis werden.