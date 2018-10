Vatikan Bischofssynode zum Thema Jugend im Vatikan endet

Rom / dpa

Die Bischofssynode zum Thema Jugend geht am Wochenende im Vatikan zu Ende. Bischöfe aus aller Welt berieten drei Wochen lang über Themen wie Frauen in der katholischen Kirche, Sexualität und auch Missbrauch. Am Samstagabend soll das Abschlussdokument vorgestellt werden.

Unter dem Titel „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung“ sollten Wege gefunden werden, wie sich junge Menschen wieder mehr der katholischen Kirche zuwenden. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hatte gesagt, die Synode sei dazu da, „dass sich die Kirche ändert“. Marx liegt vor allem das Thema Frauen am Herzen. Es sei allerhöchste Zeit, dass sie mehr Führungsaufgaben bekämen. „Sonst werden wir viele Frauen verlieren.“

Beratungsorgan des Papstes

Die Bischofssynode ist ein Beratungsorgan des Papstes, das im Gegensatz zum Konzil allerdings keine Entscheidungen trifft. In der Regel finden Synoden alle drei Jahre statt, daneben kann es auch außerordentliche Versammlungen geben. 267 Bischöfe aus aller Welt nahmen dieses Mal teil. Papst Franziskus beendet das Treffen am Sonntag mit einer Messe auf dem Petersplatz.