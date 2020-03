Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx hatte im Februar seinen Rückzug von der Spitze der Bischofskonferenz bekanntgegeben. Der 66-jährige Kardinal nannte vor allem Altersgründe für seine Entscheidung. Neben der Wahl wollen sich die Mitglieder auf ihrem bis Donnerstag andauernden Treffen erneut mit Fragen zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche befassen und eine erste Analyse des Reformprozesses Synodaler Weg vornehmen.

Bei dem Treffen in Mainz geht es auch um das Nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus zur Amazonassynode und die Planungen zum 3. Ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt am Main. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Lage der Christen in Syrien. Dazu wird während der Vollversammlung der Apostolische Nuntius in Damaskus, Kardinal Mario Zenari, erwartet.