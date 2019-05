Mit einer Gruppe Jugendlicher will der katholische Bischof Gebhard Fürst heute von Berg (Kreis Ravensburg) ins benachbarte Weingarten laufen. Die Wanderung an Christi Himmelfahrt sei der Abschluss einer Veranstaltungsreihe unter dem Namen „Jahr der Jugend“, hieß es beim Bischöflichen Jugendamt. In zwölf Gesprächsforen sei es vor allem um junge Menschen und ihre Anliegen in der Kirche gegangen.

In Weingarten treffen sich von heute Abend an auch wieder Tausende Wallfahrer zum traditionellen „Blutritt“. Das Schauspiel am Freitag nach Himmelfahrt gilt als eine der größten Reiterprozessionen Europas. Gemeinsam ziehen die Teilnehmer zu Ehren der Heilig-Blut-Reliquie mit Frack und Zylinder durch die Stadt und die angrenzenden Felder. Die Wurzeln der Heilig-Blut-Verehrung reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück.

