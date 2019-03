Mit der Präsentation weiterer Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal soll die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Lingen zu Ende gehen. Der Vorsitzende Kardinal Reinhard Marx aus München will am Donnerstag (14.00 Uhr) Ergebnisse der Beratungen der Bischofsversammlung vorstellen. Dabei soll es um ein verbessertes Konzept zum Umgang der Bistümer mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle gehen. Die Bischöfe hatten auch über grundsätzliche Konsequenzen für die Kirche aus den Missbrauchsfällen diskutiert - etwa, ob der verpflichtende Zölibat für Priester noch zeitgemäß ist. Auch darüber will Marx Auskunft geben.