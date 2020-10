Die Temperaturen in Baden-Württemberg steigen an. Am Dienstag liegen die Höchstwerte laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei zwölf Grad in Teilen Oberschwabens und 19 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch wird es mit bis zu 23 Grad am Oberrhein sogar noch wärmer.

Dazu gibt es viel Sonnenschein, im Nordwesten halten sich jedoch die Wolken am Himmel. In den Schwarzwald-Regionen sind am Mittwoch und in den nächsten Tagen Sturmböen möglich.

Der Donnerstag wird wolkig. In der Nacht auf Freitag breitet sich den Meteorologen zufolge Regen in Baden-Württemberg aus.