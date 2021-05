Sängering Billie Eilish überrascht ihre Fans erneut. Vor einiger Zeit sorgte die Sängerin für Aufsehen, als sie sich plötzlich mit blonden Haaren zeigte. Nun gibt es Neuigkeiten zum neuen Albu "Happier Than Ever" und überraschende Bilder auf dem Cover der britischen „Vogue“.

Billie Eilish mit Statement an ihre Fans

„Macht, was ihr wollt, wann immer ihr es wollt“, schrieb die 19-Jährige Billie Eilish auf Instagram unter eines der Bilder für das Modemagazin. Statt Pullover und weiter Hosen trägt Eilish auf den Fotos Korsage, Nylon und Trenchcoat. Ihre Frisur erinnert an Marilyn Monroe.

Billie Eilish zeigt sich für „Vogue“-Cover freizügig wie nie

„Warum ich eine Korsage trage?“, wird die Sängerin in der „Vogue“ zitiert. „Meine Sache ist, dass ich tun kann, was immer ich möchte.“ Den Fans gefielen die Fotos sehr: Für das Bild mit dem Trenchcoat sammelte die Sängerin binnen weniger Stunden 17 Millionen Likes.

Sängerin Billie Eilish veröffentlicht neues Album „Happier Than Ever“

In der vergangenen Woche hatte Eilish ihr zweites Album angekündigt. „Happier Than Ever“ werde am 30. Juli erscheinen, teilte sie vergangenen Dienstag bei Instagram mit. „Das ist meine liebste Sache, die ich je erschaffen habe, und ich bin so aufgeregt und nervös und kann es gar nicht abwarten, dass ihr es hört“, schrieb Eilish. Das Debütalbum der Sängerin, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, war im März 2019 erschienen, zu einem Welterfolg geworden und unter anderem mit mehreren Grammys ausgezeichnet worden.