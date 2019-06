Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist nahe Todtnau im Schwarzwald mit einem Auto zusammengestoßen und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet seine Maschine am Samstagabend auf die Gegenspur und krachte in den Wagen. Der Biker stürzte auf die Straße und blieb reglos liegen. Er starb noch an der Unfallstelle.