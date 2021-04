Howard Webb haben geheiratet. Die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hat in der Länderspielpause Ende März ihren britischen Lebensgefährten, ebenfalls ein ehemaliger Fifa-Schiedsrichter, geheiratet. Das bestätigte die 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und Sport1 über die Hochzeit berichtet. Webb ist ein früherer englischer Spitzen-Referee, der 2010 das WM-Finale zwischen Spanien und den Niederlanden (1:0) geleitet hatte. Bibiana Steinhaus undhaben geheiratet. Die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hat in der Länderspielpause Ende März ihren britischen Lebensgefährten, ebenfalls ein ehemaliger Fifa-Schiedsrichter, geheiratet. Das bestätigte die 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und Sport1 über die Hochzeit berichtet. Webb ist ein früherer englischer Spitzen-Referee, der 2010 das WM-Finale zwischen Spanien und den Niederlanden (1:0) geleitet hatte.

Bibiana Steinhaus beendete im September ihre Schiedsrichter-Karriere

Steinhaus beendete Ende September ihre Karriere. Die Polizistin war seit 2017 als bislang einzige Frau in der Bundesliga aktiv. Zehn Jahre zuvor hatte sie in der 2. Bundesliga debütiert. Sechsmal wurde Steinhaus „Schiedsrichterin des Jahres“, jeweils dreimal vertrat sie Deutschland bei der WM und EM der Frauen, 2012 bei den Olympischen Spielen in London leitete sie das Finale der Frauen. Als Video-Schiedsrichterin ist sie weiter im Einsatz. Sie trägt nun den Namen Bibiana Steinhaus-Webb.