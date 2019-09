Ein 26-jähriger Schulbusfahrer soll im Landkreis Biberach mehrere Kinder sexuell missbraucht haben. In rund 20 Fällen ist der Busfahrer wegen schweren Missbrauchs angeklagt, des weiteren werden ihm Belästigung und die Verbreitung pornografischer Inhalte vorgeworfen. Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster gab der Schwäbischen Zeitung bekannt, unter den geschädigten Kindern (und Jugendlichen) seien ein Mädchen und sechs Jungen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Der Angeklagte soll sich mit den Schülern in seiner Freizeit verabredet haben.

Prozess zu sexuellem Missbrauch verschoben

Am Dienstag hätte der erste Verhandlungstag im Prozess am Landgericht Ravensburg starten sollen. Da der Verteidiger erkrankt ist, musste dieser allerdings verschoben werden. Die öffentlichen Verhandlungen sollen mit der Genesung des Verteidigers voraussichtlich am kommenden Donnerstag aufgenommen werden.

