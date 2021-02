geben? Für die Aufhebung der Ausgangssperre ist eine Inzidenz unter 50 an drei aufeinander folgenden Tagen nötig. Für weitere Lockerungen müsste sogar die Grenze von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen erreicht werden. Von dieser neuen Grenze ist der Kreis Biberach noch entfernt.

Zumal in ganz Deutschland die gefährlichen Mutationen B117 aus England und B1351 aus Südafrika die Erfolge durch den Lockdown nicht zunichte machen könnten. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte am Mittwoch, dass der Anteil der britischen Mutation B117 in Deutschland mittlerweile bei 20 Prozent liege.