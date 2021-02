Die mehr als 200.000 Menschen im Kreis Biberach dürfen nachts weiterhin nicht raus und müssen zwischenabends undmorgens in derbleiben. Wer draußen ohne triftigen Grund erwischt wird, dem droht ein. Der Grund sind die zu hohen: Der Landkreis BC liegt mit seinen 45 Städten und Gemeinden über der 7-Tage-Inzidenz von 50.

Es sieht aktuell auch nicht danach aus, als würde die Lage sich schnell bessern. Doch es zumindest einen Trend zur Möglichkeit, die Inzidenz-Grenze für Öffnungen und Lockerungen zu erreichen. Am vergangenen Donnerstag, 4.2.2021, lag die 7-Tage-Inzidenz laut RKI bei 85,5. Aber insgesamt geht es im Kreis BC nur langsam voran, die Inzidenz war auch schon niedriger seit Beginn des Lockdowns: Am Donnerstag vor zwei Wochen (28.1.21) betrug die Inzidenz laut Landratsamt Biberach (LRA 73,87). Und heute? Wie ist der Stand bei Inzidenz, Neuinfektionen, Toten und Genesenen aktuell, wann kann die Ausgangssperre wieder aufgehoben werden?

Das Landratsamt Biberach (LRA) und das Robert-Koch-Institut (RKI) übermitteln regelmäßig neue Daten zu Inzidenz, Neuinfektionen, Toten und Genesenen. Die Zahlen des RKI unterscheiden sich in der Regel von denen des. Die RKI-Werte haben wir teilweise in Klammern gesetzt. Das ist die Lage am