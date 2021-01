Trotz des verlängerten Lockdowns sinken die Corona-Zahlen nicht. Der Inzidenz-Wert ist weiterhin hoch.

In Ummendorf laufen bald die Impfungen gegen das Coronavirus an.

Beim nächsten Corona-Gipfel am 25.1.2021 wird über eine weitere Verschärfungen der Regeln beraten.

Trotz strengen Corona-Regeln und hartem Lockdown: Die aktuellen Fallzahlen sind in Deutschland - und im Kreis Biberach - immer noch hoch. Von einer angestrebten 7-Tage-Inzidenz von 50, ab der eine Region als Risikogebiet gilt, ist Deutschland mit einem aktuellen Wert von 155 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen noch weit entfernt. Das gilt auch für Baden-Württemberg: Die Inzidenz liegt dort laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit einem Wert von 129,7 viel zu hoch.

13.1.2021, da? Steigt auch in Oberschwaben der Inzidenzwert? Und: Wann und wo gibt es Impf-Termine? Wie steht der Kreis Biberach hinsichtlich der Corona-Zahlen am Montag,da? Steigt auch in Oberschwaben der Inzidenzwert? Und: Wann und wo gibt es Impf-Termine?

Kreis Biberach: Das sind die wichtigen Zahlen am Mittwoch, 13.1.2021

Mittwoch, 13.1.2021: Das Landratsamt Biberach (LRA) übermittelt regelmäßig die aktuellen Zahlen zu Inzidenz, Neuinfektionen, Toten und Genesenen. Das ist die Lage am

Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen) liegt am Mittwoch im Kreis BC bei 118,99 (Vortag: 127,4).

Zahl der bisher Infizierten: 3.937 (Mittwoch, 13. Januar, 12Uhr).

Neuinfektionen/Veränderung zum Dienstag, 12.1: + 56 Fälle

In den vergangenen 7 Tagen haben sich 240 Menschen mit dem Virus infiziert.

Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind: 87. Das sind 1Verstorbener mehr als am Vortag.

Zahl der Genesenen: 3.499 (Vortag: 3.456).

Einwohnerzahl im Kreis BC: 201.282

Impfungen im Kreisimpfzentrum Ummendorf beginnen am 22.1.2021

Das Kreisimpfzentrum in Ummendorf nimmt ab 22. Januar 2021 den Impfbetrieb im Landkreis Biberach auf. Bereits am vergangenen Samstag (9.1.2021) wurde in einem Testlauf der Betrieb des künftigen Kreisimpfzentrums getestet.

Termin. Momentan werden für das Kreisimpfzentrum in Ummendorf noch keine Termine vergeben. Bitte sehen Sie deshalb auch von Terminanfragen beim Landratsamt oder Gesundheitsamt ab. Die Impftermine können ab 19. Januar 2021 gebucht werden. Zuerst haben entsprechend der Corona-Impfverordnung des Bundes Menschen mit höchster Priorität Anspruch auf die Schutzimpfung. Eine Impfung im Kreisimpfzentrum in Ummendorf erfolgt nur mit.

Hier gibt es Impf-Termine in Ummendorf