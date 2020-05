Bei einem Feuer in Aidlingen (Kreis Böblingen) hat ein Mann schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in der Nacht zum Mittwoch in einem Schuppen, der einem Wohnhaus angebaut war, aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass die Flammen auf das Wohngebäude übergriffen. Am Morgen war die Feuerwehr noch für Nachlöscharbeiten vor Ort, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Bewohner kam demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Wie er sich seine Verletzung zuzog, ob in dem Haus weitere Menschen wohnten und wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst nicht bekannt.