Am Mittwoch müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auf Wolken und etwas Niederschlag einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist in der Früh vereinzelt mit Sprühregen, im Bergland zeitweise mit Schneegriesel zu rechnen. Am frühen Morgen und am Abend bestehe die Gefahr von gefrierender Nässe. Hie Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei bis fünf Grad. Es weht ein schwacher Nordostwind.

Der Donnerstag startet neblig, doch im Laufe des Tages erwarten die Meteorologen vermehrt sonnige Abschnitte. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei Grad entlang der Donau und bis zu sechs Grad am Rhein.